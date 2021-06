Gimbe, un toscano su 5 concluso ciclo vaccinale

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - Un toscano su cinque ha completato il ciclo di vaccinazione anti Covid-19. Secondo il report settimanale della fondazione Gimbe, basato sui dati del ministero della Salute, in Toscana ha ricevuto due dosi il 20,9% della popolazione, a cui si deve aggiungere un 18,4% solo con prima dose. Sul fronte degli over 80, nella regione ha ricevuto almeno una somministrazione il 97,6% della popolazione. Nella fascia 70-79 anni ha completato l'immunizzazione il 30,8%, a cui si deve aggiungere un 54,5% solo con prima dose. Vaccinato con doppia dose anche 22,1% dei sessantenni, più un 43,4% che ha ricevuto la prima dose. Sempre in base ai dati diffusi da Gimbe, nella settimana dal 26 maggio al 1 giugno i nuovi casi di infezione in Toscana sono diminuiti del 33,9%. Occupato da pazienti Covid il 21% dei posti letto di terapia intensiva, dato in calo rispetto alle settimane precedenti, e l'8% di quelli in area medica.

Intanto dal 7 giugno si apriranno le prenotazioni del vaccino anti Covid per gli over 16: ogni giorno due o tre nuove classi di età potranno prenotarsi sul portale regionale della campagna di vaccinazione. Lo annuncia il presidente della Toscana, Eugenio Giani sui social. Si parte il 7 giugno con i nati nel 1992-1993; l'8 giugno toccherà ai nati nel 1994-1995; il 9 ai nati nel 1996-1997; il 10 giugno ai nati nel 1998-1999; l'11 giugno ai nati nel 2000-2001-2002, e infine, il 12 giugno ai nati negli anni 2003-2004-2005.

Riguardo all'andamento dell'epidemia, in Toscana sono 241.929 i casi di positività al Coronavirus, 186 in più rispetto a ieri.

I nuovi casi, età media 39 anni, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 7.070 tamponi molecolari e 1.803 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo (5,1% per la prime diangosi). Oggi si registrano altri 7 decessi - 2 uomini e 5 donne con un'età media di 76,6 anni - che portano il totale a 6.736. I ricoverati sono 469,8 in meno rispetto a ieri: in calo anche a terapia intensiva (meno 4) che scende sotto quota 100, per la precisione sono 99. (ANSA).