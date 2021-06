Vaccini: Toscana apre a over 16 anni dal 7 giugno

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - La prenotazione delle dosi di vaccini antiCovid per chi ha 16 anni compiuti ed è residente in Toscana inizierà il 7 giugno. Lo annuncia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

"Nelle ultime 24 ore - scrive - abbiamo introdotto il vaccino last minute, aperto agli sposi, ai maturandi e da lunedì agli over 16. Siamo all'ultimo chilometro, questa è l'accelerata finale per rendere tutta la Toscana sicura".

Secondo quanto appreso, le prenotazioni sul portale dedicato di coloro che hanno sopra i 16 anni dovrebbero avvenire per classi di età scaglionate alla stregua di quanto accaduto per gli altri utenti. (ANSA).