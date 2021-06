Turchia: solidarietà Eurocities a sindaco oppositore Erdogan

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - "Istanbul e Firenze unite più che mai per aiutare le proprie comunità e migliorare le relazioni politiche, economiche e culturali tra l'Europa e la Turchia.

Oggi a Istanbul ho espresso al sindaco Ekrem Imamoglu la solidarietà a nome di Eurocities per gli ingiusti attacchi subiti in questi giorni e supporto convinto nelle comuni sfide su economia, lavoro, diritti civili, ambiente". Lo afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella che, come presidente di Eurocities, oggi è in Turchia per incontrare il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, per il quale una procura turca ha chiesto una condanna fino a anni e un mese di prigione.

Imamoglu è sindaco con un partito di opposizione ed è ritenuto tra i potenziali sfidanti di Recep Tayyip Erdogan alle prossime presidenziali turche del 2023.

Eurocities è il network che raggruppa le più grandi città europee e che rappresenta oltre 140 milioni di abitanti. Il sindaco di Firenze Dario Nardella a Istanbul (Turchia) ha anche voluto visitare uno stadio della città per trarre ispirazione per il rifacimento del 'Franchi'. "Per il progetto del nuovo Franchi è fondamentale confrontarsi con altre esperienze - fa sapere sui social Nardella -. Come quella del Vodafone Stadium di Istanbul, appena visitato nel quartiere di Beşiktaş. Un impianto simile a quello che realizzeremo a Campo di Marte in termini di posti, servizi e investimento".