Proiettile da mortaio ritrovato alle Cure di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - Ritrovato stamani un proiettile da mortaio inesploso della Seconda Guerra Mondiale a Firenze, nella zona delle Cure vicino al torrente Mugnone. Il residuato bellico è emerso in un giardino privato. Sono intervenuti personale della questura e vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza in attesa dell'operazione di rimozione. La zona tra Ponte Rosso e Cure conobbe nell'agosto 1944 giorni di combattimenti tra le ultime retroguardie tedesche in ritirata e le truppe alleate in avanzamento verso la linea Gotica. (ANSA).