Mastino di guardia a piazza spaccio coca S.Salvi, 4 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - La polizia ha scoperto un covo di spacciatori nel folto della vegetazione del parco dell'ex manicomio di San Salvi a Firenze gli agenti hanno arrestato quattro spacciatori tunisini tra i 24 e i 28 anni che tenevano un cane mastino napoletano di guardia della cocaina.

L'intervento c'è stato seguendo uno di loro mentre era in bicicletta e agiva in modo sospetto tanto da portarli alla loro base, tre baracche in mezzo a un'area boschiva abbandonata. Il primo controllato, 28 anni, aveva nove dosi di cocaina con sé e 260 euro in contanti provento di spaccio; un altro tunisino, trovato dentro una baracca, 27enne, nascondeva - anche sotto le lenzuola del giaciglio -, 21 dosi di cocaina e 435 euro in contanti. Infine, gli altri due, di 24 e 27 anni, sono stati arrestati con altre 12 dosi di cocaina. Gli agenti hanno rilevato che ciascuno di loro aveva un certo numero di dosi pronte alla vendita, costituendo tutti insieme una 'batteria di spaccio' al minuto. Trovato anche dell'hashish. Ora sono tutti arrestati in camera di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).