Covid: Toscana, altri 4 morti, ricoverati giù del 5,4%

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - Altri 162 nuovi casi (età media 40 anni) e altri quattro decessi (età media 82,8 anni) per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il report della Regione. Il totale dei morti arriva a 6.729 vittime. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente che sale a 241.743 positivi in regione dall'inizio della pandemia mentre i guariti sono stati 652 in un giorno (tutti a tampone negativo) e crescono del triplo in valore di incremento percentuale (+0,3%) raggiungendo quota 227.895 totali (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono ora 7.119, ancora in calo, -6,5% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 477 (- 27 su ieri, -5,4%) di cui 103 in terapia intensiva (quattro in meno), mentre altri 6.642 sono in isolamento a casa con presentano sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-467 unità su ieri pari al -6,6%). Ci sono poi 20.386 persone (-791 su ieri pari al -3,7%) isolate in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).