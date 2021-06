Vaccini, Giani, da 5/6 prenotazione prioritaria maturandi

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Si aprirà sabato, 5 giugno, una nuova finestra sul portale regionale dei vaccini per la prenotazione prioritaria dei maturandi. Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social.

Intanto da domani, secondo quanto ha detto lo stesso Giani, partirà anche la prenotazione prioritaria dei promessi sposi.

"La Toscana non lascia indietro i giovani - ha scritto Giani sui social - anche i maturandi potranno prenotare il proprio vaccino. Da sabato sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/, perché credo fermamente nel valore dell'istruzione e la scuola in presenza per la Toscana è stata e sarà sempre una priorità". (ANSA).