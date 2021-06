Europei: azzurri, da Coverciano ottimismo per Verratti e Sensi

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Primo allenamento a porte chiuse questo pomeriggio a Coverciano per la Nazionale in attesa che il ct Roberto Mancini comunichi la lista definitiva dei 26 giocatori che parteciperanno all'ormai imminente campionato Europeo. Al gruppo si sono aggregati anche Jorginho e Emerson arrivati da Londra e reduci dalla conquista della Champions League con il Chelsea. Condizioni in miglioramento per Marco Verratti come certificato dal consulto effettuato in giornata. E trapela ottimismo anche per Stefano Sensi anche lui sottoposto stamani ad una visita di controllo. (ANSA).