Europei: al via raduno azzurri a Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Primo giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale attesa al debutto agli Europei l'11 giugno a Roma contro la Turchia. Gli Azzurri hanno raggiunto nella tarda serata di ieri il Centro tecnico federale a Firenze per il primo allenamento oggi: al gruppo sono aggregati anche Emerson Palmieri e Jorginho, i due calciatori del Chelsea reduci dalla conquista della Champions League sabato sera. Sale l'attesa per le scelte di Roberto Mancini che entro mezzanotte dovrà sciogliere gli ultimi dubbi e ufficializzare la lista dei 26 Azzurri convocati per gli Europei. (ANSA).