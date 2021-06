Covid: Toscana, altri 6 morti in un giorno, ricoveri -6,7%

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - In frenata in Toscana nuovi positivi Covid e decessi nel rilevamento delle 24 ore. Per l'ultimo report della Regione ci sono stati 159 nuovi casi (35 anni l'età media) e altri sei morti (età media 80 anni) che portano a 6.725 il totale delle vittime in Toscana dall'inizio della pandemia. Dopo un giorno di rialzo, tornano a calare i ricoverati negli ospedali che sono stati 504 (-36 persone su ieri, -6,7%) di cui 107 in terapia intensiva (3 in meno). Ora in Toscana si contano 241.581 casi totali di positività (+0,1% l'incremento giornaliero) mentre in termini percentuali i guariti crescono tre volte di più dei positivi, +0,3% e raggiungono la quota totale di 227.243. Le guarigioni, tutte totali, a tampone di controllo negativo, sono state 642 in un giorno. Gli attualmente positivi sono dunque oggi 7.613 (-6% su ieri). Tra loro, oltre ai ricoverati ci sono altre 7.109 persone in isolamento a casa con sintomi, che non richiedono cure ospedaliere, o senza sintomi (453 unità in meno pari al -6%).

Dopo giorni di calo, smettono di scendere le quarantene domiciliari dove ora ci sono 21.177 persone (89 in più su ieri, +0,4%) in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).