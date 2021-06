Covid: raccolta fondi per statua infermiera distrutta da piogge

(ANSA) - MASSA, 01 GIU - Una raccolta fondi per realizzare di nuovo la scultura 'L'infermiera' dell'artista Elia Buffa, installata con un 'blitz', davanti all'ospedale Noa di Massa (Massa Carrara) durante il primo lockdown, ma distrutta dal maltempo perché realizzata in gesso. La scultura suscitò molto clamore perché rappresentava una lavoratrice della sanità pubblica, con mascherina, tuta protettiva e visiera, con le braccia incrociate in segno di protesta e la scritta sul basamento 'Non chiamateci eroi', con cui l'artista aveva voluto denunciare le condizioni in cui erano costretti a lavorare gli infermieri negli ospedali.

"A seguito della richiesta di diversi operatori della sanità e associazioni di veder realizzata con un materiale più resistente e duraturo questo mezzobusto - spiega l'autore Elia Buffa - ho deciso di far partire una raccolta fondi online, per coprire le spese. Non verrà scavato nuovo marmo - continua - ma utilizzerò una scaglia, ovvero un pezzo di marmo abbandonato, non pregiato, che nessuno vuole più. Spero che ad un'opera estemporanea e precaria, possa seguire finalmente un mezzobusto in un materiale che non dovrà temere l'azione del tempo, rimanendo a perenne ricordo e monito di quello che è stata questa crisi sanitaria". La cifra stimata per la realizzazione ed istallazione del mezzobusto e la realizzazione della targa è di circa 6000 euro. Una volta finita la scultura verrà nuovamente regalata all'ospedale Noa per essere esposta pubblicamente. (ANSA).