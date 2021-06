ANSA-IL-PUNTO/COVID,scatto Toscana 30enni,sposi,last minute

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Offensiva vaccinale anti-Covid in Toscana coi più diversi strumenti attivati da una specie di 'cassetta degli attrezzi' della Regione per somministrare dosi al massimo numero di persone possibili. Così, da domani il portale delle prenotazioni viene aperto con priorità ai 'promessi' sposi' e da sabato 5 giugno lo sarà anche per i giovani che si accingono a sostenere l'esame di maturità (sono circa 30.000 residenti). Intanto il 31 maggio sera è andato bene l'esordio del 'last minute' per quelli dai 40 anni in su che hanno prenotato la somministrazione con le dosi diventate disponibili per cancellazioni o rinunce dell'ultimo momento: con questo modo ci sono state 2.000 prenotazioni nelle cinque ore serali consentite. D'ora in avanti, ogni sera, anche stasera, si replica. E ancora, bella risposta oggi pomeriggio anche dai 30enni: le prime due classi chiamate alla prenotazione - 1982 e 1983 - hanno debuttato con 4.000 richieste telematiche in cinque minuti e altri 9.000 di loro sono stati messi in room di attesa.

"Sono soddisfatto per come sta procedendo la campagna - commenta il presidente Eugenio Giani - La macchina, grazie alle maggiori dosi ora in arrivo, viaggia a ritmo ancora più sostenuto e con la maggiore disponibilità siamo stati in grado di anticipare la vaccinazione di alcuni tra i più giovani come gli studenti della maturità o gli sposi. Con gli open day e le prenotazioni 'last minute' evitiamo inoltre che nessuna dose rimanga inutilizzata".

Il 3 giugno appuntamento importante con la Conferenza delle Regioni dov'è previsto un focus sulle seconde dosi ai turisti.

Il crescendo della campagna vaccinale, che marcia operativamente negli hub con le iniezioni su over 60enni e fragili, sembra trovare corrispondenza negli ultimi dati dei contagi: il rapporto percentuale tra positivi e esami fatti nelle 24 ore (tamponi molecolari più test rapidi) è sceso dopo tempo sotto l'1%, allo 0,98%. Anche ricoverati e positivi (-6%) scendono e le terapie intensive sono stabili. Resta la ingombrante striscia delle vittime: altri 6 morti in un giorno.

(ANSA).