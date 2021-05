'Shock di Firenze', racconto più voci prima e dopo Covid

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Un racconto a più voci, sulla Firenze com'era prima della pandemia e sul modello nuovo da cui dovrebbe ripartire, per sottrarsi al rischio di devastazione del turismo di massa e recuperare la consapevolezza di poter essere una città-guida. E' 'Lo Shock di Firenze - La vera pandemia di una città e 4 'vaccini' + 1 per affrontarla' (Nuova editoriale Florence press, 288 pagine, 15 euro), libro, in uscita l'1 giugno, composto di più saggi a firma di Franco Camarlinghi, Stefano Fabbri, Marcello Mancini, Massimo Tommaso Mazza e Leonardo Tozzi.

Il volume prende ispirazione da un testo dello stesso Camarlinghi del 1986, una rilettura della storia politica di Firenze dal dopoguerra che evidenziava un progressivo cedimento dei ceti politici e delle classi dirigenti a una visione della città fondata sostanzialmente sullo sfruttamento della sua grandezza storico-artistica a vantaggio di commerci per lo più di bassa lega e di un incipiente turismo di massa. Gli autori scrivono ora una sorta di seguito, un'analisi da cui deriva una condanna del sistema politico ed economico che ha governato la città negli ultimi 35 anni, un sistema, si spiega, nel tempo sempre più chiuso e autoreferenziale composto dagli stessi gruppi e ambienti. Il messaggio finale è chiaro: Firenze dopo la pandemia - che in breve tempo ha trasformato la città da quella che alcuni chiamavano la Disneyland del Rinascimento in una Pompei della Grande Bellezza -, non deve pensare a un modello al quale tornare ma deve e può recuperare la consapevolezza di poter essere una città-guida, a livello culturale e come modello di sostenibilità urbana innovativo, consapevole di fondarsi su un retaggio storico-artistico di rilievo internazionale. (ANSA).