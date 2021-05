Covid: Toscana, altri 13 morti in un giorno, rialzo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - E' di 147 nuovi casi (età media 40 anni) e di altri 13 decessi (età media scesa a 77,3 anni rispetto ai giorni scorsi) per il Covid l'aggiornamento delle 24 ore in Toscana secondo il consueto report della Regione. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al giorno precedente e portano a 241.422 i positivi totali dall'inizio della pandemia. I guariti giornalieri (419, tutti a tampone di controllo negativo) crescono in percentuale di più dei nuovi positivi, del +0,2%, e raggiungono un totale di 226.601 unità. Le vittime totali sono salite a 6.719 di cui 91 non residenti nella regione (una persona in più).

Gli attualmente positivi sono oggi 8.102, numero ancora in discesa (-3,4% su ieri), tendenza che dura da giorni. Tra loro i ricoverati sono 540 (+8 persone su ieri, rialzo dopo giorni di diminuzione) di cui 110 in terapia intensiva (dato invariato nelle 24 ore). Gli altri 7.562 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-293 su pari al -3,7%). Inoltre ci sono 21.088 persone (anche qui dato ancora in calo, -349 su ieri, -1,6%) isolate in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate e quindi devono osservare un periodo di quarantena domiciliare. (ANSA).