Moto: Dupasquier; omaggio della Motogp "sempre nei nostri cuori"

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 30 MAG - La motoGp ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Jason Dupasquier, il pilota svizzero della Moto3 deceduto questa mattina a seguito delle gravissime lesione subite nell'incidente durante le qualifiche di ieri. Sulla griglia di partenza, prima del via della gara di MotoGp, tutti i piloti si sono schiarati in silenzio ricordando il 19enne con un cartello raffigurante la sua foto e la scritta 'Sempre nei nostri cuori'. (ANSA).