Covid: in Toscana altri 8 morti, ricoveri in calo del -2,7%

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Altri 263 casi Covid (età media in calo a 39 anni) e altri otto morti (età media 85,9 anni) in Toscana secondo il report delle 24 ore della Regione. Ancora in diminuzione i ricoverati per Coronavirus negli ospedali, scesi a 532 pazienti (meno 25 persone su ieri, pari al -4,5%) di cui 110 in terapia intensiva (quattro in meno). Coi nuovi contagi rilevati salgono a 241.275 i casi totali di positività in regione (+0,1%sul giorno precedente). I guariti sono stati 486 nelle 24 ore (tutte guarigioni complete a tampone negativo) e crescono in percentuale più dei nuovi positivi (+0,2%) raggiungendo quota 226.182. Il totale delle vittime invece sale a 6.706 decessi dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi sono oggi 8.387, in calo del 2,7% su ieri. Oltre ai ricoverati ci sono 7.855 pazienti in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (206 unità in meno pari al -4,5 %). In discesa anche le quarantene fiduciarie: ora ci sono 21.437 persone isolate (ben 1.149 unità in meno rispetto a ieri, dato pari al -5,1%), in sorveglianza attiva delle autorità per aver avuto contatti con persone contagiate e vanno monitorate le loro condizioni cliniche in una condizione che eviti il rischio di propagazione di un eventuale contagio ricevuto. (ANSA).