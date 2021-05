Scontro fra auto nel Valdarno, 21enne muore in ospedale

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 29 MAG - E' morto nella notte in ospedale un 21enne coinvolto in uno scontro fra tre auto sabato sera a Terranuova Bracciolini (Arezzo) lungo la strada provinciale 5. Nell'incidente ci sono stati quattro feriti gravi, tutti trasportati dal 118 all'ospedale di Montevarchi della Gruccia. Il più grave era il 21enne e nelle ore successive è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Gli altri occupanti delle auto che sono rimasti feriti sono due uomini di 30 e 23 anni ed una donna di 32, tutti residenti in Valdarno. Sono tutti ricoverati in ospedale ma a differenza del più giovane non risultano al momento in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. (ANSA).