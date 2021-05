Protesta in Mugello contro progetto di impianto eolico

(ANSA) - VICCHIO (FIRENZE), 29 MAG - Cittadini e comitati di Vicchio (Firenze), il paese nel Mugello che dette i natali a Giotto, scendono in piazza contro il progetto di un impianto eolico al Giogo di Villore e Corella che la società Agsm vuole realizzare sul crinale appenninico a circa 1.000 metri di altezza in una manifestazione promossa da Italia Nostra Firenze, Club Alpino Italiano-Regione Toscana, Associazione Dicomano, Associazione Mugello in Movimento, Comitato per la tutela del Crinale mugellano, Rete della resistenza sui Crinali. Il progetto, è stato spiegato, concluderà il suo iter amministrativo nella prossima seduta della conferenza dei servizi convocata dalla Regione Toscana. I comitati chiedono di negare l'autorizzazione. Il progetto, hanno spiegato, prevede l'installazione di otto torri eoliche connesse con 7,5 km di linee interrate per il collegamento alla cabina di impianto da realizzare e 21 km di linee interrate per raggiungere la sottostazione. Ogni aero-generatore avrà un'altezza totale di 169 metri, e saranno sostenuti da plinti di fondazioni con un diametro di circa 20 metri e con micro-pali in profondità che, secondo i comitati, potrebbero interferire con le sorgenti dell'Appennino. "L'impianto eolico proposto verrà posizionato su un crinale di mille metri con difficoltà incredibili ad essere raggiunto - spiega Piera Ballabio di Italia Nostra - e provocherà la distruzione del crinale stesso su cui passa 'Sentiero Italia', che per lo stesso ministro dei Beni culturali Dario Franceschini è un sentiero importante per la tutela della montagna". (ANSA).