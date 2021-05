Nautica: varato primo Mangusta 104 Rev a Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 MAG - Varata la prima unità del Mangusta 104 Rev, innovativo modello della nuova era Mangusta Maxi Open. Il trasferimento del Mangusta 104 Rev è avvenuto infatti di notte tra le strette vie di Viareggio, destando molta curiosità tra chi ha visto in anteprima il primo esemplare della nuova linea Open. Il Mangusta 104 Rev è uno yacht rivoluzionario, entry level della iconica gamma Maxi Open, di cui Overmarine è leader indiscusso da oltre 35 anni con più di 300 imbarcazioni costruite. Il Mangusta 104 Rev ha linee sportive e filanti e resta fedele al dna Mangusta ma ne reinterpreta i contenuti, grazie alla collaborazione del Gruppo con il designer Igor Lobanov. "Il varo di questa imbarcazione è per noi motivo di grande orgoglio e segna un nuovo capitolo nella storia degli Open Mangusta. Questo varo, inoltre, anticipa di qualche giorno la presentazione ufficiale della nuova ammiraglia della linea che siamo sicuri sarà accolta con grande entusiasmo" afferma l'ad Maurizio Balducci. L'unità è stata venduta ad un cliente americano. Tra le caratteristiche dell'imbarcazione le ampie vetrate integrate nel profilo aggressivo e che offrono grande visibilità, senza vincolare lo yacht. Sul ponte principale si trova il main salon mentre il lower deck può accogliere fino a 10 ospiti in quattro ampie cabine. Qui si trovano la suite armatoriale, una vip e due guests. Il garage può ospitare un tender fino a 5 metri e un jet-ski da tre posti. Il Mangusta 104 Rev è spinto da due motori Mtu 16V2000M96L e da altrettanti idrogetti che consentono di raggiungere una velocità massima di 35 nodi in assenza di rumori e vibrazioni. L'autonomia alla velocità di crociera di 25 nodi è di 370 miglia nautiche.

Massime prestazioni e comfort sia in navigazione, anche in presenza di mare formato, sia all'ancora grazie agli stabilizzatori giroscopici Seakeeper. Questa prima unità verrà consegnata entro fine luglio mentre la prossima, disponibile alla vendita, potrà essere consegnata nell'estate 2022. (ANSA).