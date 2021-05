Motociclista finisce in un dirupo a Bagni di Lucca, soccorso

(ANSA) - BAGNI DI LUCCA, 29 MAG - I vigili del fuoco di Lucca hanno soccorso verso mezzogiorno un motociclista finito in un dirupo per circa 20 metri a causa di un incidente stradale. E' successo in località Prato Fiorito, nel territorio di Bagni di Lucca. Il personale dei vigili del fuoco, intervenuto anche con il nucleo Speleo Alpino Fluviale, ha recuperato il centauro affidandolo poi al 118 per le cure necessarie. La motocicletta sarebbe andata fuori traiettoria in un tratto curvilineo uscendo dalla carreggiata ai margini del precipizio. (ANSA).