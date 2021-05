Incendio in stabilimento balneare a Forte dei Marmi

I vigili del fuoco sono intervenuti a Forte dei Marmi (Lucca), in viale Italico, per un incendio che ha attaccato uno stabilimento balneare. I danni sono ingenti, i pompieri non segnalano persone coinvolte e sul posto è presente anche personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando di Lucca per gli accertamenti sulle cause. Poi l'incendio è stato contenuto dai vigili del fuoco, che hanno evitato espansioni ad altri bagni confinanti. L'incendio, hanno spiegato i pompieri, ha interessato l'area esterna del bagno Gilda e poi lo stabile. L'intervento ha mirato a salvaguardare altri immobili adiacenti e con un lavoro di contenimento sono stati limitati i danni allo stabile stesso. Le squadre hanno lavorato dalle 5.40 giungendo da comandi e distaccamenti di Lucca, Pietrasanta, Viareggio, Massa e Pisa. Oltre alla squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, indagini sono in corso anche da parte della polizia.

Forte dei Marmi (LU), sotto controllo l’#incendio che dalle 05:40 di stamattina sta interessando uno stabilimento balneare. Squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro, nessuna persona coinvolta [9:00 #29maggio] pic.twitter.com/7c5Q7zTojY — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 29, 2021