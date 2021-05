Violenza a turista, resta in carcere presunto aggressore

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 28 MAG - Resterà in carcere il 24enne originario dell'Egitto che i carabinieri di Carrara avevano dichiarato in stato di fermo per la violenza sessuale nei confronti di una studentessa tedesca. La giovane era stata aggredita vicino ad una spiaggia di Marina di Carrara, dove si era fermata per fare un bagno in mare.

Il giudice, al termine dell'udienza di convalida del fermo che si è tenuta stamattina, ha ravvisato l'esistenza di un "concreto e attuale rischio che l'indagato possa commettere ancora lo stesso reato, trattandosi di un soggetto pericolosissimo e privo di autocontrollo" e ne ha disposto il carcere, accogliendo la richiesta della procura. Il 24enne è accusato di violenza sessuale aggravata e dovrà rendere conto anche delle lesioni personali che la studentessa tedesca ha subito durante la violenza. All'uomo è stato contestato anche un reato legato agli stupefacenti, perché nelle prime fasi dell'incontro con la turista le aveva proposto di fumare dell'hashish, che la ragazza aveva rifiutato. (ANSA).