Moto: Italia; a Bagnaia seconde libere, poi Mir e Morbidelli

(ANSA) - SCARPERIA, 28 MAG - Francesco Bagnaia (Ducati) è risultato il più veloce nelle seconde prove libere della MotoGP del Gran premio d'Italia sul circuito del Mugello. Il pilota di Chivasso ha segnato il miglior tempo in 1'46''147, davanti ad Alex Rins (Suzuki) di soli 71 millesimi e alla Yamaha del team Petronas di Franco Morbidelli di 184 millesimi. Quarto a oltre 2 decimi si è piazzato il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha). Fuori dai primi 10 Marc Maquez (Honda), oggi 13/o staccato di oltre 8 decimi, mentre Valentino Rossi (Yamaha) non è riuscito a fare meglio del 21/o piazzamento con un ritardo di 1''e 6 decimi da Bagnaia.

Il Dottore si anche reso protagonista di due escursioni sulla ghiaia, sempre alla curva San Donato, quasi a evidenziare un problema in frenata al termine del rettilineo principale e per questo avrà molto da lavorare per migliorare la sua moto . La prossima sessione di prove libere scatterà domani mattina alle 09,55. (ANSA).