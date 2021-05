Incidenti stradali: auto contro bus a Firenze, muore 78enne

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Scontro frontale tra un'auto e un bus di linea questa mattina a Firenze, in via Mario Luzi, e nel quale ha perso la vita un 78enne che era alla guida della vettura.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale del capoluogo toscano. In base a una prima ricostruzione, l'auto condotta dall'anziano potrebbe aver invaso la corsia opposta di marcia probabilmente a causa di un malore.

La strada, al momento, è chiusa al traffico per i rilievi.

