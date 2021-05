Covid: in Toscana altri 16 morti, calano ricoveri di -8,6%

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Altri 16 morti (età media 76,4 anni) in Toscana tra i pazienti Covid secondo il report delle 24 ore, stesso numero del giorno precedente (16). Il totale dei decessi in regione sale a 6.689 dall'inizio della pandemia.

Invece i 301 nuovi casi (età media 40 anni; solo il 21% è sopra i 60 anni) portano il totale dei pazienti a 240.812 (+0,1% sul giorno precedente) mentre i guariti (sono stati 637, tutte guarigioni virali, a tampone negativo) crescono di più in termini percentuali nelle 24 ore, +0,3%, e raggiungono quota 224.992.

Gli attualmente positivi sono oggi 9.131, in calo a -3,7% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 565 (- 53 su ieri pari al -8,6%) di cui 110 in terapia intensiva (nove persone in meno).

Altre 8.566 persone sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-299 pazienti su ieri pari al -3,4%). Ci sono infine 23.418 persone (-447 su ieri pari al -1,9%) isolate in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).