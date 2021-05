COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Calo consistente, proseguendo un trend significativo in atto negli ultimi tempi, dei ricoverati Covid negli ospedali della Toscana. Nell'ultimo report delle 24 ore risultano 565 pazienti totali, 53 in meno pari al -8,6%, percentuale in discesa che fissa questo score verso un livello che comincia a dare sollievo al personale e alle strutture dopo mesi di pressione in aumento. Al calo contribuiscono, purtroppo, i decessi tra i ricoverati, ce ne sono stati 16 totali nella regione in una giorno, tuttavia una quota uguale a quella del giorno precedente (appunto, 16) senza nessun aumento e inferiore al numero totale delle dimissioni. Marciano peraltro bene le guarigioni totali - altre 637 nelle 24 ore - tirando in basso il numero dei positivi circa 9.100 dopo picchi ben più alti. C'è sempre un numero consistente di positivi in isolamento (oltre 8.500) e di altre persone in quarantena (oltre 23.400) ma la campagna vaccinale in corso è una barriera certa al contenimento della pandemia. Tra i ricoverati sono 110 quelli in terapia intensiva, circa un quinto dei pazienti Covid e le cui condizioni sono molto gravi. Un rapporto pesante cui potranno solo ovviare i miglioramenti delle terapie antiCovid e nuove cure sempre più mirate. Da oggi l'isola di Capraia (Livorno) è davvero Covid free perché a tutti gli abitanti è stata somministrata la seconda dose e quindi per un buon periodo si è raggiunta almeno sull'isola l'immunità di gregge. Tra le iniziative della campagna quella, al via da lunedì 31 maggio, dell'Asl Toscana sud est che per la fascia 60-69enni di età lancia nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena la Pfizer 'open week', 3.000 dosi riservate solo a questi residenti. Le dosi di vaccino saranno somministrate in 14 centri vaccinali nell'arco della settimana; 1.200 dosi saranno destinate alla provincia di Arezzo, 1000 a quella di Siena e 800 a quella di Grosseto. (ANSA).