Vaccini: Toscana, prenotazioni 30enni su portale al via 1/6

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Gli over 30 potranno cominciare a prenotare la somministrazione del vaccino anti Covid a partire da martedì primo giugno: si comincia, spiega la Regione, con i nati negli anni 1982 e 1983 (i 39 e 38enni).

Lo ha deciso il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dopo l'incontro di questo pomeriggio con i componenti della task force regionale che monitora l'andamento della campagna vaccinale. Da martedì 1 a sabato 5 giugno anche per la categoria degli over 30 la modalità di prenotazione sul portale online regionale sarà quella di due classi di età per volta fino a completare l'intera fascia anagrafica dei trentenni. Le agende per la nuova fascia di età si apriranno il pomeriggio alle 17.

Questo il cronoprogramma completo: martedì 1 giugno per i nati negli anni 1982 e 1983 (i 39 e 38enni); mercoledì 2 giugno per i nati negli anni 1984 e 1985 (i 37 e 36enni); giovedì 3 giugno per i nati negli anni 1986 e 1987 (i 35 e 34enni); venerdì 4 giugno per i nati negli anni 1988 e 1989 (i 33 e 32enni); sabato 5 giugno per i nati negli anni 1990 e 1991 (i 31 e 30enni).

(ANSA).