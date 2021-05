Morte Carla Fracci, grande cordoglio in Toscana

(ANSA) - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE), 27 MAG - Anche a San Casciano in Val di Pesa, alle porte di Firenze, si piange la scomparsa della leggenda della danza Carla Fracci, che nella campagna fiorentina possedeva da una cinquantina di anni un casolare. Il Comune proclamerà il lutto cittadino e presto saranno organizzati eventi culturali in suo onore. Carla Fracci a San Casciano soggiornava in alcuni periodi dell'anno insieme al marito Beppe Menegatti e alla famiglia. Frequentava non di rado il borgo storico e i territori circostanti, amava la vita di campagna ed era un'affezionata del teatro locale, il Niccolini, come ballerina non solo come spettatrice. Un legame duraturo nel tempo che nacque nel momento in cui lo stabile riaprì i battenti, a conclusione degli interventi di ristrutturazione della sala ottocentesca evento di cui fu madrina d'eccezione. Cordoglio anche a Firenze dove la ricorda il sovrintendente del teatro del Maggio Alexander Pereira, già al vertice della Scala: "Carla Fracci ha creato parte della storia del ballo del Teatro alla Scala di Milano. Tutti i primi ballerini di oggi hanno guardato alla Fracci, hanno sempre avuto la sua arte in mente, oggi noi perdiamo una persona molto, molto importante". Per Dario Nardella è stata "nostra stella nell'arte incantatrice della danza e la ricorda assessore alla cultura nella Provincia di Firenze che sviluppò legami con la Russia, prese le parti dei bambini Saharawi, ebbe l'impegno per la salvaguardia del Maggio Musicale Fiorentino. Sono solo tre espressioni di un impegno portato avanti con discrezione e autorevolezza".

"Ci lascia la regina della danza - ha detto il governatore Eugenio Giani - Grandissima, inarrivabile artista, ma anche una donna di straordinaria ricchezza umana e culturale". (ANSA).