Covid: Toscana, altri 16 morti in un giorno

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - E' di 319 nuovi casi (età media 40 anni) e di altri 16 morti (età media 77,5 anni) il rapporto delle ultime 24 ore sul Covid in Toscana. Salgono nella regione a 240.511 i casi di positività totali (+0,1% rispetto al giorno precedente), meno dei guariti che crescono del +0,3% (sono stati 723) e raggiungono quota totale di 224.355. Sono 6.673 i deceduti dall'inizio dell'epidemia di cui 90 residenti fuori Toscana ma morti in regione. Gli attualmente positivi sono 9.483 (-4,2% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 618 (-42 su ieri, -6,4%) di cui 119 in terapia intensiva (-11, -8,5%) mentre altre 8.865 persone sono in isolamento a casa con sintomi che, riferisce la Regione, non richiedono cure ospedaliere, oppure che sono asintomatiche. Ci sono poi 23.865 persone (-889 su ieri, pari al -3,6%) anch'esse isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).