COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - La Toscana prova a correre verso l'immunità di gregge e supera 2 milioni di dosi di vaccini antiCovid somministrate (tra prime e le seconde per i richiami).

Per farlo la vaccinazione di massa è azionata come chiave utile e il presidente della Toscana Eugenio Giani cerca di allettare ogni segmento della platea di residenti. Per esempio, per invogliare i 30enni, per cui si apriranno le prenotazioni l'1 giugno - classi 1982 e 1983 - sarà importante ottenere il 'pass' vaccinale. "In questi giorni - ha spiegato Giani - sto vedendo con gli altri presidenti delle Regioni i codici e le regole per le riaperture di locali, eventi, matrimoni, e mi rendo conto che nel momento in cui si richiede il 'green pass' coloro che saranno più sollecitati da questa selezione saranno proprio i più giovani. Sono quindi convinto che appena si aprirà la prenotazione correranno a farlo". Anche se la prossima settimana si apriranno le prenotazioni per under 30 la somministrazione, ha precisato Giani, "si colloca orientativamente nel mese di luglio" in mezzo alle vacanze.

Fatto decisivo sarà anche che il generale Figliuolo possa inviare nei prossimi tempi alla Toscana lo stock di 1,25 milioni di dosi, fornitura ventilata nelle riunioni delle Regioni con la struttura commissariale. Sul piano organizzativo le iniziative si moltiplicano: verrà inaugurato un nuovo hub a Massa Marittima (Grosseto), la Asl Toscana Nord Ovest ha approntato un programma dettagliato località per località, a Reggello (Firenze) ci saranno tre giorni per over 60 'last minute' - è la fascia decisiva per abbattere le forme gravi di patologia Covid -, per coloro che non hanno fatto la prenotazione oppure vogliono anticipare la somministrazione. Dopo giorni di calo dei nuovi contagi, c'è stato un rialzo al conteggio delle 24 ore che porta con sé un abbassamento dell'età media dei nuovi positivi a 40 anni. Accanto, l'inesorabile striscia di decessi, ben 16 in un giorno e anche su questo dato l'età media è scesa a 75,5 anni.

La campagna coi tamponi per monitorare la situazione senza sottovalutare riprese continua. (ANSA).