Chiantibanca,4 condanne per ostacolo a Bankitalia,11 assolti

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Quattro imputati condannati e 11 assolti nel processo, con rito abbreviato, a carico dei vertici in carica nel periodo 2015-2016 della Bcc Chiantibanca, banca di credito cooperativo con sedi principali a San Casciano Val di Pesa (Firenze) e a Monteriggioni (Siena). Condannati a 1 anno e 6 mesi l'ex direttore generale Andrea Bianchi, a 1 anno e 2 mesi l'ex vicepresidente vicario Stefano Mecocci e il presidente del collegio sindacale Enzo Barbucci, 10 mesi per l'ex presidente Claudio Corsi. Tra gli 11 assolti ex membri del cda e del collegio dei revisori dei conti. Bianchi, Mecocci, Barbucci e Corsi sono stati condannati con l'accusa di aver ostacolato l'esercizio delle funzioni di Banca d'Italia ma, tuttavia, assolti dall'accusa di falso in bilancio. Sono stati anche condannati in solido tra loro al risarcimento del danno verso Bankitalia, col pagamento di una provvisionale di 6.000 euro. La procura di Firenze aveva chiesto condanne da 2 a 3 anni di reclusione per tutti i 15 imputati. Tra le presunte irregolarità accertate dalle indagini, coordinate dai pm Luca Turco e Giuseppe Ledda, la modalità di classificazione del Btp 2046, un prodotto prima acquistato per un valore nominale di 100 milioni di euro tra il 30 marzo e l'1 aprile 2015 come attività finanziaria di categoria Afs (available for sale, disponibile per la vendita) ma poi invece riclassificato in via retroattiva, attraverso una modifica postuma dei verbali, come attività finanziaria di categoria Htm (held to maturity, detenibile fino a scadenza) ed avente un valore di 126.436.000 euro. Inoltre, la condotta illecita verso la Banca d'Italia, organo di vigilanza, sarebbe consistita, per l'accusa, nell'invio di comunicazioni non veritiere, ostacolandone così la funzione. (ANSA).