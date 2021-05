Capolavori d'arte 'montati' da Cecilia Cosci, mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Ritagliate, ingigantite o decontestualizzate. Figure iconiche della pittura, rimaneggiate con la tecnica del montage, sono protagoniste della mostra 'Tabù. Classico Contemporaneo', personale di Cecilia Cosci in programma dal 28 maggio al 19 giugno alla Tobian Art Gallery.

L'esposizione è a cura di Gisella Guarducci ed accompagnata da un catalogo con testi di Gianni Pozzi, Gianni Caverni e Adalinda Gasparini.

Cecilia Cosci, artista fiorentina, negli ultimi anni si è cimentata nella creazione di montage, ovvero composizioni percorse da una cifra ironica, che nascono dall'incontro di ritagli raffiguranti parti di grandi dipinti, servendosi di carta, cartone, forbici e colla. Lo scopo è cristallizzare il dettaglio, come a voler mettere a fuoco l'attimo fuggente dei grandi capolavori dell'arte. Il termine montage richiama collage, ed è un omaggio al cinema in cui la creazione dell'opera avviene proprio nella fase di montaggio. Così nel Il principio di Archimede (2019), ad esempio, il braccio armato del personaggio che figura nell'Incoronazione di spine del Caravaggio tenta invano di spingere fuori dal perimetro della raffigurazione la testa di Monna Lisa, nel cui sguardo sembra di poter cogliere un'insopprimibile ironia: la sottomissione a cui è costretta in fondo è solo momentanea, se è vero, secondo una lettura suggerita forse anche dal titolo dell'opera, che la donna riceve da Madre Terra una spinta tale da contrastare qualunque tentativo di asservimento. E, come fa osservare Adalinda Gasparini, "se torniamo a guardarla nel suo quadro, dal quale è e non è uscita, la sentiamo più vicina". (ANSA).