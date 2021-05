A Bagno a Ripoli pecore nane 'giardiniere' in parchi

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Pecore nane di razza D'Ouessant, impiegate come un 'tosaerba' ecologico e naturale. È a loro che stamani il Comune di Bagno a Ripoli (Firenze) ha affidato in via eccezionale lo 'sfalcio' dell'erba in alcune aree pubbliche del territorio. Il tutto nasce dal progetto sperimentale avviato in collaborazione con l'azienda agricola Compturist, proprietaria del podere Biliotto in località Rimaggio, che da qualche tempo impiega questi particolari ovini per manutenere la propria oliveta. Per l'intera giornata, le pecorelle sono entrate in azione nei prati di proprietà comunale adiacenti all'oratorio di Santa Caterina delle ruote a Ponte a Ema, contribuendo con il loro 'appetito' alla manutenzione e alla cura del verde.

"L'iniziativa - ha spiegato il sindaco Francesco Casini - nasce con una finalità educativa e didattica, ed è pensata per diffondere le buone pratiche della sostenibilità, in special modo tra le fasce più giovani della popolazione. Ad ogni appuntamento saranno coinvolte le scuole del territorio e i bambini potranno assistere da vicino al lavoro delle pecorelle, con lezioni sulla natura e l'ecologia direttamente sul campo.

Conoscere la natura è il primo passo per difenderla e tutelarla e questo è un dovere che abbiamo nei confronti dei nostri bimbi, i cittadini di domani". (ANSA).