Zanardi: gip si riserva decisione su inchiesta

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Il gip di Siena si è riservato la decisione in merito all'inchiesta sull'incidente nel quale, quasi un anno fa, il 19 giugno, è rimasto gravemente ferito l'ex pilota di F1 Alex Zanardi. La procura ha chiesto di archiviare la posizione dell'unico indagato per lesioni colpose, il conducente del camion contro cui andò a scontrarsi Zanardi mentre percorreva con la sua handbike la strada statale 146 a Pienza (Siena). La famiglia dell'ex pilota si è invece opposta all'archiviazione e ha chiesto nuovi accertamenti tecnici sulla dinamica dell'incidente.

Oggi in tribunale per l'udienza era presente la moglie di Alex Zanardi. Assente invece il camionista. (ANSA).