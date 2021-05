Moto: Quartararo, non vedo l'ora di correre al Mugello

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Mi piace molto il Mugello. È una delle mie piste preferite": Fabio Quartararo, leader del mondiale di Motogp si prepara a dare battaglia al prossimo gran premio, in programma domenica 30 maggio sul circuito toscano, sesta prova del mondiale 2021.

Il pilota francese di origini italiane che corre per la Yamaha ufficiale, ha un debole per il Mugello, dove tuttavia non è mai salito sul podio, nemmeno nelle categorie inferiori: "di solito vado molto veloce lì. È un circuito che ha un pò di tutto. Ci sono punti su quella pista in cui sono ad un buon livello e nel complesso sono generalmente competitivo al Mugello. Non vedo l'ora di iniziare questo weekend di gara!".

Quartararo in classifica generale precede di un punto l'italiano Francesco Bagnaia che corre per la Ducati. Al gran premio di domenica arriva con molte velleità anche l'altro pilota Yamaha, Maverick Vinales. Anche lo spagnolo conosce bene questo circuito, dove ha già trionfato tre volte consecutive quando correva in Moto3, e nel 2017 è stato ha ottenuto un secondo posto in Motogp. (ANSA).