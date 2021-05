Moto: Italia; Bagnaia punta alla prima vittoria "ci spero"

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Secondo in classifica generale a un solo punto dal leader Quartararo, Francesco Bagnaia è pronto per il GP d'Italia: che sia arrivato il momento per festeggiare la prima vittoria in MotoGP? "Spero di fare un bel weekend, di stare davanti e di portare a casa il massimo risultato possibile per il team. Se devo pensare al primo successo in MotoGP devo pensare in grande, puntando a riuscirci su questo tracciato".

Bagnaia in questa stagione ha già centrato tre podi ed è reduce dalla super rimonta di Le Mans (dal 16° al 4° posto): "Il GP d'Italia è la nostra gara di casa e il tracciato del Mugello è dei miei preferiti. Scenderò su questa pista per la prima volta con il team ufficiale, questo mi motiva ulteriormente. Durante le ultime gare il mio feeling con la Desmosedici GP è stato ottimo e arriviamo su un circuito che si adatta molto bene alle caratteristiche tecniche della nostra moto. Sono determinato e fiducioso di poter disputare una bella gara".

Tifoso della Juventus, Bagnaia scherza sulle ipotesi che vorrebbero novità sulla panchina bianconera: "Andrò io. Pirlo? Ha fatto solo una stagione, io sono sempre per le seconde opportunità". (ANSA).