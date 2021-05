Mostre: a Firenze 40 anni di arte Usa, da Warhol al 2001

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Da Warhol a Rothko, da Lichtenstein a Mapplethorpe, dalla Pop art al Minimalismo, tra pittura, fotografia, video art, scultura e installazione: è la mostra 'American Art 1961-2001', ospitata dal 28 maggio al 29 agosto da Palazzo Strozzi a Firenze, con oltre 80 opere di 55 artisti, alcune di esse per la prima volta in Italia, grazie alla collaborazione con il Walker Art Center di Minneapolis.

La mostra a cura di Vincenzo de Bellis, curatore per le arti visive del Walker Art Center, e Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, è stata presentata oggi con un evento a Firenze. Un focus speciale è dedicato alle più recenti ricerche degli anni Novanta e Duemila, tra cui spiccano figure di riferimento per la comunità afroamericana quali Kerry James Marshall e Kara Walker, della quale è proposta una selezione di opere video e disegni. (ANSA).