Incidenti stradali: scontro auto-moto, muore centauro

(ANSA) - PISTOIA, 26 MAG - E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate il motociclista di 35 anni rimasto coinvolto stamani in uno scontro con un'auto avvenuto sulla variante della provinciale Lucchese, tra Pistoia e Montecatini (Pistoia).

Ferito anche l'automobilista, anche lui trasportato all'ospedale San Jacopo di Pistoia, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Pistoia. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e due ambulanze. La strada è rimasta bloccata per circa un'ora e mezzo per permettere le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. (ANSA).