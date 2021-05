Fumo intenso da canna fumaria,evacuazione per museo Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Uffizi evacuati stamani, a titolo precauzionale, per decisione dlelo stesso museo a causa della fuoriuscita di fumo intenso da una canna fumaria della Galleria. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi chiarito che a causare il fumo è stato un problema alla caldaia, nessun innesco di incendio. I visitatori fatti evacuare sono poi potuti rientrati.

"Dopo una manutenzione ordinaria di un motore della caldaia è stato bruciato più gasolio del normale che ha causato questa emissione di fumi ulteriore. Il fumo nero che avete tutti visto ha fatto sì i vigili urbani, che ringrazio, hanno chiamato i vigili del fuoco e noi abbiamo evacuato 400 persone in 4 minuti", ha spiegato il direttore dgeli Uffizi Eike Schmidt. "Non c'è più fumo - ha aggiunto - e siamo contenti che non ci fossero pericoli, ma per una struttura così sensibile come gli Uffizi è giusto intervenire con il massimo della forza perché ogni minuto conta".