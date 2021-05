Fumo canna fumaria Uffizi, problema caldaia, visite riprese

A causa il fumo intenso uscito da una canna fumaria degli Uffizi a Firenze è stato un problema alla caldaia, nessun innesco di incendio. I visitatori fatti evacuare sono già rientrati. E' quanto poi spiegato dal direttore del museo Eike Schmidt e dai vigili del fuoco, al termine degli accertamenti svolti dai pompieri. La fuoriuscita del fumo aveva portato anche all'evacuazione, per precauzione, del celebre museo decisa dalla stessa galleria.

"Dopo una manutenzione ordinaria di un motore della caldaia è stato bruciato più gasolio del normale che ha causato questa emissione di fumi ulteriore. Il fumo nero che avete tutti visto ha fatto sì i vigili urbani, che ringrazio, hanno chiamato i vigili del fuoco e noi abbiamo evacuato 400 persone in 4 minuti", ha spiegato Schmidt. "Non c'è più fumo e siamo contenti che non ci fossero pericoli, ma per una struttura così sensibile come gli Uffizi è giusto intervenire con il massimo della forza perché ogni minuto conta". (ANSA).