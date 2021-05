ANSA-IL-PUNTO/COVID;Toscana,si parte con vaccini per 30enni

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Da giovedì 3 giugno saranno aperte in Toscana le agende per prenotare la vaccinazione anche per i trentenni. I primi tra gli over 30, che potranno fissare la somministrazione sul portale online regionale, saranno i nati nel 1982 e nel 1983 (i 39 e 38enni). Si procederà poi per due classi di età per volta. Le agende saranno aperte gradualmente per biennio anagrafico successivo, fino a completare l'intera fascia anagrafica dei trentenni.

Per quanto riguarda, invece, tutte le altre fasce di età, destinatarie della campagna di vaccinazione a partire dagli over 40 (i nati fino al 1981), la Regione Toscana ha reso possibile l'accesso libero (senza prenotazione) in alcuni hub territoriali, per due settimane. Le persone che non si sono ancora vaccinate con la prima dose anti Covid possono, dunque, farlo, recandosi senza prenotazione in alcuni hub, individuati dalle Asl e indicati nei loro siti web istituzionali, che si riportano di seguito. Per questo evento straordinario di 'Vaccino day' sono state messe a disposizione 19mila dosi AstraZeneca.

Sull'andamento del contagio in Toscana sono 258 i nuovi casi che portano il totale a oltre 240.000 contagi da inizio pandemia, per la precisione 240.192. Eseguiti 10.906 tamponi molecolari e 8.357 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo per le prime diagnosi è del 4,3%). Purtroppo si registrano altri 11 decessi - 6 uomini e 5 donne con un'età media di 82,7 anni - che portano il totale a 6.657. Ricoveri sempre in calo e scendono sotto i 700: sono 660, 42 in meno rispetto a ieri, di cui 130 in terapia intensiva, 4 in meno.

