A Firenze retrospettiva Titina Maselli

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Una retrospettiva dedicata alla pittura di Titina Maselli (1924-2005), tra le figure più rappresentative della scena artistica italiana: è quanto propone la Galleria Eduardo Secci di Firenze fino al 31 luglio. La rassegna curata da Alberto Fiz, spiega una nota, apre un programma espositivo che la galleria dedica per la prima volta alla rivisitazione storica e critica del ventesimo secolo.

Inoltre, inaugura in coincidenza con il progetto 'Étoile. Titina Maselli, Salvatore Ferragamo e il mito di Greta Garbo' presentato dal museo del Novecento di Firenze.

In mostra, si spiega, una selezione di tredici opere che sintetizzano l'ampia ricerca di Titina Maselli, personalità unica nel panorama italiano, che ha saputo esplorare in autonomia gli archetipi della modernità: il percorso espositivo va dalle prime realizzazioni dell'artista degli anni Quaranta per giungere ai lavori più recenti all'inizio del Duemila.

