Treedom, 2 mln alberi piantati a distanza

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Treedom, la piattaforma italiana con sede a Firenze che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto a cui daranno vita, taglia il traguardo di 2 milioni di alberi piantati in 17 paesi nel mondo, dal Camerun al Kenya, dal Guatemala ad Haiti e festeggia la Giornata mondiale dell'ambiente - che si celebra il 5 giugno - attraverso una campagna di sensibilizzazione per piantare 5 alberi legati ai 10 dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, stabiliti dall'Onu.

Il caffè in Ecuador (per gli obiettivi lotta alla povertà e crescita economica'), il baobab e l'avocado in Kenya (per la lotta al cambiamento climatico e sostegno alla vita sulla terra e per la lotta alla fame e produzione sostenibile di cibo), la tefrosia in Madagascar (per sostenere un'educazione di qualità e collaborare per raggiungere risultati positivi), e il lime in Guatemala (per cancellare le differenze di genere e ridurre le disuguaglianze), sono gli alberi protagonisti della campagna per "un mondo più verde, un mondo più giusto" promossa da Treedom per il 5 giugno. La promozione di Treedom partirà dal 31 maggio.

"A Treedom, conosciamo l'incredibile potenziale degli alberi per ripristinare il nostro pianeta e il suo futuro. Per questo motivo - spiega Federico Garcea, fondatore e Ceo di Treedom - abbiamo messo gli obiettivi di sviluppo sostenibile al centro della nostra missione". "Ci sono voluti 10 anni per piantare il primo milione di alberi - aggiunge - e un solo anno per piantare il secondo milione. Questo sottolinea lo slancio globale a favore della sostenibilità. Nei prossimi anni continueremo a sostenere progetti in diverse parti del mondo, dove gli alberi possono dare benefici sia per il pianeta che per le comunità locali": "Puntiamo a piantare 10 milioni di alberi entro i prossimi 3 anni".

Con le sue attività d piantumazione e, con l'aiuto di una comunità di 760.000 utenti e 5.600 aziende in tutto il mondo, Treedom spiega di aver "compensato più di 500mila tonnellate di CO2 e sostenuto migliaia di agricoltori locali". (ANSA).