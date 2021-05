Sequestrata Rolls Royce con interni coccodrillo, specie protetta

Sequestrata a Livorno una vettura Rolls Royce con interni in pelle di coccodrillo da parte dei funzionari delle Dogane e della componente Cites della Guardia di Finanza. L'auto era in importazione, proveniente dalla Russia e destinata ad una società di Roma.

Il controllo ha evidenziato che la tappezzeria interna - sedili, braccioli e portiere interne - era con inserti di pelle di coccodrillo, appartenente alla specie 'Crocodylia spp', una specie protetta ed inserita nella tutela della Convenzione internazionale di Washington sulla protezione delle specie per la quale è vietata ogni forma di commercializzazione senza le previste autorizzazioni. L'auto di lusso è stata sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria in merito alla possibilità di procedere all'asportazione degli inserti di pelle. L'importatore è stato denunciato.