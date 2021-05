Eredità delle donne, festival riparte da nuove generazioni

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - L'Eredità delle donne, il festival fiorentino dedicato all'empowerment femminile, torna in presenza nel capoluogo fiorentino e in diretta streaming con tutti i suoi appuntamenti, dal 22 al 24 ottobre. La quarta edizione della rassegna, di cui è direttrice artistica Serena Dandini, riparte dalle nuove generazioni. Da oggi al via la campagna Instagram per fotografare l'approccio delle giovani donne ai temi dell'uguaglianza di genere e metterle a confronto - nel corso della manifestazione - con le altre generazioni. A metà giugno la call alla città per partecipare al calendario off di eventi.

"Al centro della manifestazione - spiegano gli organizzatori - il faccia a faccia tra generazioni, con particolare attenzione al dialogo con le giovani e le giovanissime in tutti i campi, dalle discipline Stem alla leadership, dall'economia all'esplorazione spaziale, dalle arti alle tecnologie del futuro. Proprio dall'incontro tra generazioni prende spunto la campagna lanciata oggi sui social di Edd (@ereditadelledonne) con l'hashtag #scordatelo, una nuova call per parlare alle donne di domani. L'invito è quello di postare sul proprio profilo Instagram immagini, stories o video che raccontino i temi legati alla parità di genere, accompagnati dagli hashtag della manifestazione. L'obiettivo è quello di creare un dialogo on line tra generazioni, che verrà poi sviluppato dal vivo durante il festival". Ancora, tra le anticipazioni dell'edizione 2021 anche Mappe - consigli di lettura, rubrica settimanale dedicata ai libri già attiva sui profili Facebook e Instagram della manifestazione. A metà giugno, inoltre, il festival tornerà ad aprirsi alla città di Firenze lanciando una call per invitare le realtà del territorio a partecipare al calendario off di eventi, iniziativa che nel 2019 ha coinvolto più di 270 associazioni ed attività fiorentine.

La rassegna è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, la partnership di Gucci e si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi, sede dell'edizione 2021 del festival. (ANSA).