Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Sarà attivata in Toscana entro la fine di questa settimana - per tutte le persone sopra i 40 anni, senza distinzione in questo ambito di fasce d'età - la modalità 'last minute' di prenotazione dei vaccini anti Covid sul portale regionale, che darà agli utenti la possibilità di prenotare la somministrazione entro le 24 ore successive. Lo si apprende dalla Regione Toscana che sta mettendo a punto questa nuova modalità.

Intanto grazie agli accordi firmati tra le categorie del personale sanitario e la Regione Toscana, medici di medicina generale e farmacisti pronti a somministrare i vaccini a partire dal mese di giugno, mentre gli odontoiatri andranno negli hub vaccinali per aiutare il personale già impiegato.

Sul fronte dell'andamento dell'epidemia in Toscana, prosegue il calo di contagi e tasso di positività. In particolatre si registrano 215 nuovi casi, età media 37 anni, che portano a 239.934 il totale da inizio della pandemia. Eseguiti 8.410 tamponi molecolari e 10.300 tamponi antigenici rapidi, di cui l'1,1% è risultato positivo (per le prime diagnosi 3,4%). Si registrano purtroppo altri 7 nuovi decessi - un uomo e 6 donne con un'età media di 82,3 anni - che portano il totale a 6.646. Sempre in calo i ricoverati: sono 702, 39 in meno rispetto a ieri, di cui 134 in terapia intensiva, 1 in più. (ANSA).