Vaccini, Giani, forse prenotazione 30enni prossima settimana

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Sulle vaccinazioni "in questi giorni mi viene chiesto anche quando sarà l'ora dei 30enni, ritengo che può essere che la prossima settimana iniziamo le prenotazioni dei 30enni, però cerco di rispettare la gerarchia che il generale Figliuolo ci ha dato". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze.

"Abbiamo ormai completato gli over 80 - ha aggiunto Giani - mancano poche decine di migliaia a completare gli over 70, siamo nel centro della vaccinazione dei 60-69enni, quindi dobbiamo procedere con questa gradualità". (ANSA).