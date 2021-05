Terremoti, scossa 2.1 nel Chianti, non segnalati danni

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - La sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 registrata da Ingv alle 7:47 con epicentro nella zona di Greve in Chianti (Firenze). Per ora non sono giunte segnalazioni dalla popolazione. (ANSA).