Scontro auto-pullman nel Pisano, muore anziana conducente

(ANSA) - PISA, 24 MAG - Una donna di 82 anni è morta nel pomeriggio nel Pisano, a Calcinaia, dopo uno scontro tra la sua auto e un pullman. Dopo l'urto, sulla dinamica del quale stanno ancora indagando le forze dell'ordine, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la vittima, Emilia Capecchi, di Montopoli Valdarno (Pisa), rimasta incastrata all'interno della vettura.

L'impatto è stato molto violento e l'auto della donna, colpita lateralmente sul fianco sinistro, ha finito la sua corsa fuori dalla carreggiata bloccandosi su un terrapieno che costeggia la strada in prossimità del confine con il comune di Bientina. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della conducente dell'auto. (ANSA).