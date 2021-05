Incidenti lavoro, operaio cade in tombino, volo di 6 metri

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Un operaio è caduto in un tombino, facendo un volo di circa 6 metri, questo pomeriggio intorno alle 14,30 mentre lavorava nel cantiere per la realizzazione del nuovo acquedotto in viale Lavagnini a Firenze. L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato recuperato dai vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale, che si sono calati all'interno per raggiungerlo. Una volta portato in salvo è stato affidato ai sanitari del 118 e portato d'urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso. (ANSA).